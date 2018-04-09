В Джалилабадском, Масаллинском и Ярдымлинском районах соберут 15 школ модульного типа

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал 9 апреля распоряжение о мерах по развитию инфраструктуры образования в Джалилабадском, Масаллинском и Ярдымлинском районах.
Как сообщает Report, в целях сборки в Джалилабадском, Масаллинском и Ярдымлинском районах 15 школ модульного типа всего на 992 ученических мест (список прилагается) из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, министерству образования Азербайджанской Республики выделено 5 177 000 манатов.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.
|Порядковый номер
|Названия учебных заведений
|Выделенные средства
|1
|Сборка общей средней школы модульного типа на 56 ученических мест села Тюркелли Джалилабадского района
|310 000
|2
|Сборка начальной школы модульного типа на 20 ученических мест села Гарагадж Джалилабадского района
|230 000
|3
|Сборка общей средней школы модульного типа на 80 ученических мест села Агушам Джалилабадского района
|390 000
|4
|Сборка общей средней школы модульного типа на 96 ученических мест села Огрубулаг Джалилабадского района
|425 000
|5
|Сборка полной средней школы модульного типа на 96 ученических мест села Гаджимамедли Джалилабадского района
|425 000
|6
|Сборка начальной школы модульного типа на 20 ученических мест села Лаллар Джалилабадского района
|230 000
|7
|Cборка общей средней школы модульного типа на 80 ученических мест Хаджиджавад Джалилабадского района
|390 000
|8
|Сборка общей средней школы модульного типа на 80 ученических мест села Этджалар Джалилабадского района
|390 000
|9
|Сборка общей средней школы модульного типа на 40 ученических мест села Лазран Джалилабадского района
|285 000
|10
|Сборка общей средней школы модульного типа на 96 ученических мест села Сулучешме Джалилабадского района
|425 000
|11
|Сборка общей средней школы номер 2 модульного типа на 56 ученических мест села Шихлар Масаллинского района
|315 000
|12
|Сборка общей средней школы модульного типа на 96 ученических мест села Бала Текля Масаллинского района
|425 000
|13
|Сборка полной средней школы модульного типа на 80 ученических мест села Шихлар Ярдымлинского района
|390 000
|14
|Сборка общей средней школы модульного типа на 40 ученических мест села Бильне Ярдымлинского района
|285 000
|15
|Сборка общей средней школы модульного типа на 56 ученических мест села Авун Ярдымлинского района
|262 000
|Всего
|5 177 000
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook