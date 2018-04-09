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    В Джалилабадском, Масаллинском и Ярдымлинском районах соберут 15 школ модульного типа

    Президент Ильхам Алиев выделил минобразования 5 177 000 манатов

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал 9 апреля распоряжение о мерах по развитию инфраструктуры образования в Джалилабадском, Масаллинском и Ярдымлинском районах.

    Как сообщает Report, в целях сборки в Джалилабадском, Масаллинском и Ярдымлинском районах 15 школ модульного типа всего на 992 ученических мест (список прилагается) из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, министерству образования Азербайджанской Республики выделено 5 177 000 манатов.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

    Порядковый номерНазвания учебных заведенийВыделенные средства
    1Сборка общей средней школы модульного типа на 56 ученических мест села Тюркелли Джалилабадского района310 000
    2Сборка начальной школы модульного типа на 20 ученических мест села Гарагадж Джалилабадского района230 000
    3Сборка общей средней школы модульного типа на 80 ученических мест села Агушам Джалилабадского района390 000
    4Сборка общей средней школы модульного типа на 96 ученических мест села Огрубулаг Джалилабадского района425 000
    5Сборка полной средней школы модульного типа на 96 ученических мест села Гаджимамедли Джалилабадского района425 000
    6Сборка начальной школы модульного типа на 20 ученических мест села Лаллар Джалилабадского района230 000
    7Cборка общей средней школы модульного типа на 80 ученических мест Хаджиджавад Джалилабадского района390 000
    8Сборка общей средней школы модульного типа на 80 ученических мест села Этджалар Джалилабадского района390 000
    9Сборка общей средней школы модульного типа на 40 ученических мест села Лазран Джалилабадского района285 000
    10Сборка общей средней школы модульного типа на 96 ученических мест села Сулучешме Джалилабадского района425 000
    11Сборка общей средней школы номер 2 модульного типа на 56 ученических мест села Шихлар Масаллинского района 315 000
    12Сборка общей средней школы модульного типа на 96 ученических мест села Бала Текля Масаллинского района425 000
    13Сборка полной средней школы модульного типа на 80 ученических мест села Шихлар Ярдымлинского района390 000
    14Сборка общей средней школы модульного типа на 40 ученических мест села Бильне Ярдымлинского района285 000
    15Сборка общей средней школы модульного типа на 56 ученических мест села Авун Ярдымлинского района262 000
    Всего5 177 000
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