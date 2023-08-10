В Джалилабаде ведутся раскопки древнего поселения Пашатепе.
По данным муганского бюро Report, историческая территория расположена на территории села Джафарханлы.
Раскопки проводят сотрудники Института истории, этнографии и антропологии.
На территории, расположенной в центре села, в прошлом году сотрудниками института также были проведены археологические раскопки.
Тогда на этом месте было обнаружено древнее поселение, в котором было найдено множество предметов домашнего обихода и человеческих костей.