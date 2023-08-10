В Джалилабаде ведутся раскопки древнего поселения

В Джалилабаде ведутся раскопки древнего поселения Пашатепе.

В Джалилабаде ведутся раскопки древнего поселения Пашатепе.

По данным муганского бюро Report, историческая территория расположена на территории села Джафарханлы.

Раскопки проводят сотрудники Института истории, этнографии и антропологии.

На территории, расположенной в центре села, в прошлом году сотрудниками института также были проведены археологические раскопки.

Тогда на этом месте было обнаружено древнее поселение, в котором было найдено множество предметов домашнего обихода и человеческих костей.