В Джалилабаде сдан в эксплуатацию дом младенца-детский сад, построенный по инициативе Фонда Гейдара Алиева

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ 11 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии дома младенца-детского сада, построенного в Джалилабаде по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, cегодня наше государство принимает важные меры по усилению социальной защиты детей, эффективной организации их досуга и подрастанию в качестве интеллектуальной силы в будущем. Среди проектов, осуществляемых в этом направлении, особой значимостью обладает строительство на самом высоком уровне новых домов младенца-детских садов и реконструкция уже существующих. В этом деле, наряду с Азербайджанским государством, большие заслуги принадлежат и Фонду Гейдара Алиева. На сегодняшний день Фонд, возглавляемый первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, реализовал многочисленные проекты в этой области.

Дом младенца-детский сад на 100 мест, построенный в Джалилабаде по инициативе Фонда Гейдара Алиева, открыто демонстрирует последовательный характер этих работ. Вся проделанная работа еще раз свидетельствует о том, что президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, отличающаяся доброй волей и добрыми делами, с особым вниманием относится к детям, которые являются нашим будущим, прилагает усилия для того, чтобы они выросли здоровыми, образованными, грамотными и интеллектуально развитыми.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дома младенца-детского сада и ознакомился с созданными здесь условиями.

На территории дома младенца-детского сада построен декоративный забор, имеются зеленые газоны. Для развлечения детей сооружены современные аттракционы, построены игровые площадки. К строительству здания приступили в конце 2014 года. Ремонтно-строительные работы проведены на высоком уровне.

В фойе демонстрируются привлекающие внимание детей фотоуголки, отражающие жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева. Дошкольное учреждение общей площадью 1500 кв. м оснащено современной мебелью. Комнаты для групп соответствуют вкусу детей. В столовой созданы все условия для нормального питания детей. Спальная и игровая комнаты здесь представляют большой интерес для малышей. Словом, созданы все условия для воспитания и обучения детей, подрастания их здоровыми гражданами.

Качество обучения и воспитания детей в дошкольных учебных заведениях является важным фактором. Их интеллектуальное, физическое и психическое развитие, выявление таланта и способностей, защита здоровья здесь - в центре внимания.

Проделанная работа показывает, что в последние годы по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в детских воспитательных и учебных заведениях как в столице, так и в наших регионах были проведены капитальный ремонт и реконструкционные работы, построены новые детские сады. Особое значение представляет и программа Фонда Гейдара Алиева "Развитие дошкольных учебных заведений". А все эти шаги рассчитаны на успешное будущее Азербайджана.