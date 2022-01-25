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В Джалилабаде обрушился пол и потолок средней школы 

В Джалилабаде обрушился пол и потолок средней школы  В средней школе села Мусалы Джалилабадского района Азербайджана обрушились пол и потолок.
Наука и образование
25 января 2022 г. 16:04
В Джалилабаде обрушился пол и потолок средней школы 
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В средней школе села Мусалы Джалилабадского района Азербайджана обрушились пол и потолок.

Как сообщает муганское бюро Report, по этой причине родители не отправляют своих детей в эту школу.

По словам родителей, кроме этого, в школе нет и отопления: «В школе обучаются 196 учеников. Из-за аварийного состояния здания школу посещают лишь ученики 1-4 классов. Ученики 5-11 классов посещают среднюю школу в соседнем селе Захматабад. Со времени строительства школы здесь ни разу не проводились ремонтные работы».

Местному бюро Report в Отделе образования Джалилабадского района сообщили, что соответствующим органам уже предоставлена информация о состоянии школы: «В ближайшее время будет построено новое здание школы».

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda orta məktəbin döşəməsi və tavanı çöküb

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