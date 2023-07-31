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В Джалилабаде обнаружено датируемое XII-XIII веками изваяние

В Джалилабаде обнаружено датируемое XII-XIII веками изваяние В Джалилабадском районе обнаружена древнее изваяние барана.
Наука и образование
31 июля 2023 г. 11:53
В Джалилабаде обнаружено датируемое XII-XIII веками изваяние

В Джалилабадском районе обнаружена древнее изваяние барана.

Как передает муганьское бюро Report, находка была выявлена на территории села Шатырлы.

Местный историк Эльшад Аманов отметил особую значимость обнаруженной фигурки. По его словам, фигура относится примерно к XII-XIII векам.

Историк сказал, что обнаруженный образец материальной культуры относится к культуре племени Бахарлы.

"Эту находку от других подобных отличает наличие племенного знака. Подобные изваяния до сих в стране не выявлялись", - добавил Э.Аманов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda 12-13-cü əsrlərə aid qoç fiquru tapılıb 

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