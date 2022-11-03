В Джалилабаде найдены предметы, предположительно относящиеся к периоду до нашей эры

В Национальную Академию Наук Азербайджана (НАНА) направлено обращение в связи с найденными в Джалилабадском районе предметами, которые предположительно датируются периодом до нашей эры.

В Национальную Академию Наук Азербайджана (НАНА) направлено обращение в связи с найденными в Джалилабадском районе предметами, которые предположительно датируются периодом до нашей эры.

По сообщению муганского бюро Report, в районе были обнаружены камень с надписями и предмет быта.

Образцы древней культуры были обнаружены в селе Шатырлы учеником XI класса сельской школы Ильхамом Миреламовым.

Историк Эльшад Аманов сказал, что находки предположительно относятся к V-III векам до нашей эры. По его словам, обнаруженные предметы будут переданы в районный историко-краеведческий музей.