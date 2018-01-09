В Джалилабаде найдены материально-культурные образцы, относящиеся к средним векам

© Report

Джалилабад. 9 января. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе найдены материально-культурные образцы, предположительно относящиеся к средним векам.

Как сообщает аранское бюро Report, образцы были обнаружены случайно во дворе дома жителя села Ханагах Ильхама Пашаева после того, как сильные дожди смыли там часть земли. Внимание владельца участка привлекли показавшиеся в результате этого человеческие кости. После раскопок на данной территории были обнаружены человеческие кости и предметы быта.

По словам обследующих территорию историков, археологические образцы представляют собой редкие находки, относящиеся к религии зороастризма, исповедуемой до средних веков. Люди на этой территории были захоронены согласно требованиям данной религии.

По форме и размерам черепных костей было установлено, что среди захороненных имеются мужчины, женщины и дети. Обнаружение среди захоронений разрисованных предметов быта говорит о высоком уровне мастерства в данной местности в средние века.

По словам историка Рзы Рзаева, исследования найденных образцов могут пролить свет на интересные данные о культуре Азербайджана средних веков.