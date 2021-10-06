В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов

У учеников двух школ в Баку выявлен факт заражения коронавирусом, обучение в нескольких классах перешло в дистанционный формат.

У учеников двух школ в Баку выявлен факт заражения коронавирусом, обучение в нескольких классах перешло в дистанционный формат.

Как стало известно Report, заражение инфекцией COVID-19 выявлено в трех классах школы №23 им.Тахира Гасанова, в течение 14 дней вместо очного процесса обучения в этих классах занятия будут проводиться дистанционно.

Аналогичная ситуация произошла в Бакинской оксфордской школе, где из-за выявления заражения коронавирусом занятия в одном классе переведены в дистанционный формат.

Напомним, что ранее у трех учеников 8 "ç" класса полной средней школы №162 был выявлен COVID-19, занятия в классе переведены в дистанционный формат на 14 дней.

Во всех трех учебных заведениях продолжается очный процесс обучения.