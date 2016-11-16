В Дрезденском филиале Центра мультикультурализма отметили Международный день толерантности

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Дрезденском филиале Бакинского международного центра мультикультурализма прошло мероприятие, посвященное Международному дню толерантности - 16 ноября.

Как сообщили Report из пресс-службы Международного центра мультикультурализма, на мероприятии присутствовали советник посольства Азербайджана в Германии Алмаз Мамедов, директор библиотеки SlLUB, профессор Томас Бургер, завотделом дрезденской мэрии Ирма Джастилло, депутаты дрезденской городской мэрии, профессора и студенты Дрезденского университета и пр.

По словам исполнительного директора дрезденского филиала Бакинского международного центра мультикультурализма Биргит Вайсгербер, толерантность и мультукультурализм являются ведущей линией в госполитике Азербайджана и опирающимся на века образом жизни.

Выступивший советник филиала Ага Гусейн Бабаев рассказал о мультикультуральных ценностях Азербайджана и традициях толерантности.

На мероприятии своими воспоминаниями о Баку поделился бывший студент Нефтяной Академии Азербайджана Жан Гуэибер.