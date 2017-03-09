В доме знаний в Нардаране прошло мероприятие, приуроченное к 120-летию Азиза Алиева

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В доме знаний Фонда "Знание" при президенте Азербайджанской Республики в Нардаране прошло мероприятие, приуроченное к 120-летию со дня рождения видного государственного и научного деятеля, доктора медицинских наук, профессора Азиза Алиева.

Как сообщили Report в секторе информационного обеспечения фонда, на мероприятии присутствовали главврачи и медицинский персонал поселковых больниц Нардарана, Бильгях и Маштаги, представители местной интеллигенции, педагоги и учащиеся.

Открыв мероприятие, депутат, директор дома знаний в Нардаране Диляра ханум Джабраилова рассказала о жизни и деятельности Азиза Алиева.

Затем выступили руководитель аппарата Фонда "Знание", профессор Исахан Велиев, завкафердой Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А.Алиева, профессор Теймур Гафаров, которые также рассказали о жизни и деятельности А.Алиева.

Выступившие заявили, что каждый этап жизненного пути профессора был насыщен научной, педагогической, общественной и государственной деятельностью.

Было отмечено, что большая часть жизни видного ученого была связана с Азербайджанским государственным институтом усовершенствования врачей.