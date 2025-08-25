В 9 вузах Азербайджана план приема на новый учебный год полностью выполнен

О нас

Наука и образование
25 августа 2025 г. 16:19
В девяти высших учебных заведениях Азербайджана план приема на предстоящий учебный год полностью заполнен.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель сектора по работе с прессой Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Ханлар Ханларзаде в эфире программы "Xəbərimiz var" на ITV.

По его словам, среди государственных вузов это Азербайджанский медицинский университет, Академия государственного управления Азербайджана, Бакинская хореографическая академия, Бакинская академия художеств, Азербайджанский университет туризма и менеджмента, Бакинская высшая школа нефти.

Среди частных – Университет Одлар Юрду, Бакинский бизнес-университет, Академия труда и социальных отношений.

"Что касается региональных университетов, то план приема в Нахчыванском государственном университете выполнен на 96,05%, Мингячевирском государственном университете – на 96,16%. Также в Лянкяранском государственном университете заполнено 94,88% плановых мест", – отметил Ханларзаде.

Версия на азербайджанском языке Qəbul planı tam dolan ali təhsil müəssisələrinin adları açıqlanıb - SİYAHI

