В детском саду в Баку выявлены серьезные нарушения, директор уволена

В столичном детском саду №202 в результате проведенного мониторинга выявлены серьезные нарушения.

В столичном детском саду №202 в результате проведенного мониторинга выявлены серьезные нарушения.

Как сообщает Report, проверку провело Управление образования города Баку.

Согласно информации ведомства, в ходе мониторинга были выявлены факты наличия в детском саду незарегистрированных детей, зафиксированы случаи превышения норм по заказу продуктов питания, а также грубые нарушения финансово-хозяйственной дисциплины и трудового законодательства.

По итогам проверки, 23 июля 2025 года трудовой договор с заведующей детским садом Симузер Пашаевой был расторгнут.

В Управлении образования заявили, что мониторинги в дошкольных учреждениях проводятся на регулярной основе.