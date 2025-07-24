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В детском саду в Баку выявлены серьезные нарушения, директор уволена

В детском саду в Баку выявлены серьезные нарушения, директор уволена В столичном детском саду №202 в результате проведенного мониторинга выявлены серьезные нарушения.
Наука и образование
24 июля 2025 г. 14:09
В детском саду в Баку выявлены серьезные нарушения, директор уволена

В столичном детском саду №202 в результате проведенного мониторинга выявлены серьезные нарушения.

Как сообщает Report, проверку провело Управление образования города Баку.

Согласно информации ведомства, в ходе мониторинга были выявлены факты наличия в детском саду незарегистрированных детей, зафиксированы случаи превышения норм по заказу продуктов питания, а также грубые нарушения финансово-хозяйственной дисциплины и трудового законодательства.

По итогам проверки, 23 июля 2025 года трудовой договор с заведующей детским садом Симузер Пашаевой был расторгнут.

В Управлении образования заявили, что мониторинги в дошкольных учреждениях проводятся на регулярной основе.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bağçada bir sıra ciddi nöqsanlar aşkarlanıb, müdir işdən azad edilib

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