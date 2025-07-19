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В детском саду №1 в Агдаме созданы все условия для организации учебного процесса на высоком уровне

В детском саду №1 в Агдаме созданы все условия для организации учебного процесса на высоком уровне В детском саду №1 в Агдаме созданы все условия для организации учебного процесса на высоком уровне
Наука и образование
19 июля 2025 г. 11:04
В детском саду №1 в Агдаме созданы все условия для организации учебного процесса на высоком уровне

Ясли-детский сад номер 1 в Агдаме, в открытии которого 18 июля принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, обеспечен всеми необходимыми условиями для обеспечения комфорта детей, а также организации учебно-воспитательного процесса на высоком уровне.

Об этом корреспонденту Report в Агдаме заявил глава Карабахского регионального управления образования Сенан Менсимли.

Он отметил, что детсад рассчитан на 160 мест и построен в рамках реализации I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные территории. Строительство здания началось в феврале прошлого года.

В здании дошкольного образовательного учреждения созданы необходимые условия для обеспечения комфорта детей, а также организации учебно-воспитательного процесса на высоком уровне. Здесь имеются игровые комнаты и спальни, музыкальный, танцевальный и спортивный залы.

На освобожденных от оккупации землях, наряду с размещением населения, также ведется последовательная работа по строительству дошкольных воспитательных учреждений. Такие проекты являются составной частью проводимых на этих территориях строительно-восстановительных работ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda açılışı olan bağçada təlim-tərbiyənin yüksək səviyyədə aparılması üçün zəruri şərait yaradılıb

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