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В детских садах Азербайджана открыты 320 вакансий для воспитателей-учителей

В детских садах Азербайджана открыты 320 вакансий для воспитателей-учителей В детских садах Азербайджана открыты 320 вакансий для воспитателей-учителей
Наука и образование
30 июля 2025 г. 15:47
В детских садах Азербайджана открыты 320 вакансий для воспитателей-учителей

В системе дошкольного образования Азербайджана на сегодняшний день открыты 320 вакансий на должность воспитателя-учителя.

Как сообщает Report, об этом на специальном брифинге заявила Илаха Расулова, заведующая отделом Госагентства по дошкольному и общему образованию.

По словам Расуловой, в этом году впервые было организовано собеседование на должность методиста в детских садах, по результатам которого 23 специалиста успешно прошли отбор и приступили к работе.

Она также отметила значительные успехи предыдущих кадровых кампаний: "В результате конкурсов на вакансии воспитателя-учителя в дошкольных образовательных учреждениях, проведенных в 2022 и 2023 годах, на работу были приняты 850 квалифицированных кадров. Следующий конкурс планируется провести 22 августа, а прием документов будет осуществляться до 4 августа".

Помимо педагогического состава, по словам Расуловой, ведомство активно работает над обновлением руководящих кадров. До сих пор дважды проводился конкурс на должность заведующего детским садом, и в результате 81 человек успешно прошел отбор.

"Этап собеседования третьего конкурса уже завершен, и в ближайшие дни ожидается объявление результатов. В настоящее время на должность заведующего вакантно 340 мест. В целом в этом году планируется привлечь к обучению 3 500 человек педагогического персонала. До конца следующего года планируется проведение сертификации педагогического персонала, работающего в детских садах ", – подчеркнула она.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bağça müdirləri vəzifəsi üzrə vakant yerlərin sayı açıqlanıb

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