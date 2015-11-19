​В четырех институтах НАНА прошли вступительные экзамены в докторантуру

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В нескольких институтах Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) прошли вступительные экзамены в докторантуру по соответствующим предметам.

Как сообщили Report в НАНА, экзамены состоялись в институтах Физики, Математики и механики, Микробиологии, Почвоведения и агрохимии.

Президент НАНА Акиф Ализаде, академический секретарь НАНА Расим Алигулиев, начальник Управления науки и образования НАНА Аминага Садыгов посетили Институт физики и Институт математики и механики. Они интересовались ходом экзаменационного процесса.

Напомним, что вступительные экзамены в докторантуру в НАНА должны пройти 10 декабря.