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    ​В четырех институтах НАНА прошли вступительные экзамены в докторантуру

    Президент НАНА посетил институты и поинтересовался ходом экзаменационного процесса

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В нескольких институтах Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) прошли вступительные экзамены в докторантуру по соответствующим предметам.

    Как сообщили Report в НАНА, экзамены состоялись в институтах Физики, Математики и механики, Микробиологии, Почвоведения и агрохимии.

    Президент НАНА Акиф Ализаде, академический секретарь НАНА Расим Алигулиев, начальник Управления науки и образования НАНА Аминага Садыгов посетили Институт физики и Институт математики и механики. Они интересовались ходом экзаменационного процесса.

    Напомним, что вступительные экзамены в докторантуру в НАНА должны пройти 10 декабря. 

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