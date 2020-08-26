О нас
Report Georgia

В Чехии произведут 1 млрд доз вакцины от коронавируса

В Чехии произведут 1 млрд доз вакцины от коронавируса Американская фармацевтическая компания Novavax, специализирующаяся на производстве препаратов-антивиротиков, планирует выпустить 1 млрд доз разрабатываемой вакцины от коронавируса в Чехии.
Наука и образование
26 августа 2020 г. 13:40
В Чехии произведут 1 млрд доз вакцины от коронавируса

Американская фармацевтическая компания Novavax, специализирующаяся на производстве препаратов-антивиротиков, планирует выпустить 1 млрд доз разрабатываемой вакцины от коронавируса в Чехии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Компания Novavax в общей сложности намерена произвести два млрд доз [разрабатываемой] вакцины против коронавируса, один млрд из которых планируется выпустить в Чехии, - отметил он. - Участвовать в [клинических] испытаниях смогут примерно 300 наших сограждан. Они будут отобраны из числа добровольцев".

Один млрд доз американской вакцины, по словам Бабиша, будет произведен на фармацевтическом предприятии Praha Vaccines, расположенном в районе города Костелец-над-Черними-Леси в нескольких километрах восточнее Праги. Клиническая фаза испытаний препарата должна начаться в октябре.

После успешного завершения клинических испытаний чешские власти намерены, по словам премьера, заключить с американской компанией контракт на поставку вакцины для нужд национального здравоохранения. В разработке препарата задействованы мощности Novavax в Чехии, США и Швеции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Novavax may produce 1 bln doses of Covid-19 vaccine in Czech Republic

Новости партнеров

Самое важное

Глава МИД: Отношения между Азербайджаном и Россией динамично развиваются
Глава МИД: Отношения между Азербайджаном и Россией динамично развиваются
26 августа 2020 г. 13:16
В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана и России
ФотоВ Москве началась встреча глав МИД Азербайджана и России
26 августа 2020 г. 13:05
Глава МИД Азербайджана прибыл в Россию
Глава МИД Азербайджана прибыл в Россию
26 августа 2020 г. 10:37
Сафар Мехтиев прояснил изменения в правила беспошлинного ввоза товаров
Сафар Мехтиев прояснил изменения в правила беспошлинного ввоза товаров
26 августа 2020 г. 09:36
Президента Чехии госпитализировали
Президента Чехии госпитализировали
26 августа 2020 г. 02:03
Глава МИД: Отношения между Баку и Москвой развиваются динамично
Глава МИД: Отношения между Баку и Москвой развиваются динамично
25 августа 2020 г. 17:32
Глава МИД Азербайджана: Карабах станет важной темой беседы с Лавровым - ИНТЕРВЬЮ
Глава МИД Азербайджана: Карабах станет важной темой беседы с Лавровым - ИНТЕРВЬЮ
25 августа 2020 г. 17:30
Азербайджан рассмотрит покупку российской вакцины от COVID-19
Азербайджан рассмотрит покупку российской вакцины от COVID-19
25 августа 2020 г. 17:10
Министр обороны России прибыл в Азербайджан
Министр обороны России прибыл в Азербайджан
25 августа 2020 г. 13:27
Президент: Зачастую государственные чиновники не могут вести себя
Президент: Зачастую государственные чиновники не могут вести себя
24 августа 2020 г. 19:11

Последние новости

13:58
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Экология
13:56
Дмитрий Назаров отказался выступать за сборную Азербайджана  Футбол
13:40
В Чехии произведут 1 млрд доз вакцины от коронавируса Наука и образование
13:29
Министерство юстиции: При пожаре никто не пострадал  Происшествия
13:22
Производство промышленных товаров в Баку сократилось Промышленность
13:16
Состояние самого богатого человека мира впервые превысило 200 млрд долларов Бизнес
13:16
Глава МИД: Отношения между Азербайджаном и Россией динамично развиваются Внешняя политика
13:05
ФотоВ Москве началась встреча глав МИД Азербайджана и России Внешняя политика
13:00
Рафаэль Агаев получил новую должность  Индивидуальные
12:54
Вклады банков Азербайджана выросли Финансы
12:49
ФотоВ Баку будут завезены 115 новых автобусов  Инфраструктура
12:40
Facebook запустил раздел для онлайн-торговли ИКТ
12:35
В Грузии откроются школы, детсады и кинотеатры В регионе
12:29
Армяне обстреляли село в Тертере Нагорно-карабахский конфликт
12:25
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дома культуры Внутренняя политика
Вся новостная лента