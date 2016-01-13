​В частных детсадах Азербайджана цены остались неизменными - СПИСОК

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ После девальвации цены в действующих на территории Азербайджана частных детсадах остались неизменными.

В результате проведенного Report опроса стало известно, что хотя по сравнению с 2014 годом в прошлом году в некоторых детсадах и наблюдалось повышение платы, после произошедшей 21 декабря 2015 года девальвации никаких изменений в ценах не произошло.

Как сообщили Report из детсада "Cırtdan", на данный момент ежемесячная оплата здесь составляет 300 манатов.

В 2014 году оплата в детсаду составляла 250 манатов, а в 2015 году сумму увеличили на 50 манатов.

На сегодняшний день сумма оплаты в детском саду "Baby plaza" составляет 650 манатов. Что же касается вопроса повышения указанной суммы, в дошкольном учреждении заявили, что надбавок к ранее установленной сумме не ожидается. Здесь придерживаются графика ежедневного пятиразового питания.

В детсаду "Bal-balam" сумма ежемесячной оплаты составляет 300 манатов. Пока в данном дошкольном учреждении повышать цены не планируют.

Для пребывания своих детей в детсаду "Teremok" родители платят 400 манатов в месяц. В детсаду сказали, что не планируют повышать плату.

Ежемесячная оплата в детсаду "Kainat" составляет 250 манатов, как и в прошлом году.

Оплата в дошкольном учреждении "Nord" составляет 180 манатов. Здесь также сказали, что не думают повышать цены.

Что же касается детсада "Happy-Babies", здесь заявили, что сумма ежемесячной оплаты в одном из двух корпусов на проспекте Гейдара Алиева г.Баку составляет 500, а в другом - 400 манатов.

Разница в сумме ежемесячной оплаты связана с тем, что в одном из корпусов площадь групповых комнат уступает площади групп в другом корпусе. В Хатаинском филиале данного дошкольного учреждения сумма ежемесячной оплаты составляет 400 манатов. Здесь также не планируют повышать оплату.

В Центре детского развития "Günəş" заявили, что детей принимают в центр с 3-х лет. На данный момент ежемесячная оплата здесь составляет 380 манатов. Повышать сумму пребывания в дошкольном учреждении не планируют. В указанную сумму входят услуги, предлагаемые центром по будням с 08:00 по 19:00.

В большинстве дошкольных учреждений заявили, что в случае не посещения ребенком детсада по той или иной причине, ежемесячная оплата должна выплачиваться полностью.