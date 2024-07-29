В Центре профобразования в Шуше будут обучать трем новым для Азербайджана специальностям

В Центре профессионального образования в Шуше начнут обучать трем новым специальностям, которые ранее не преподавались в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге сообщил директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов.
Это реставратор каменных архитектурных памятников, мастер художественной вышивки и мастер музыкальных инструментов.
По словам главы агентства, ведутся работы по разработке соответствующих учебных программ.
Керемов также добавил, что проводятся проектные работы по созданию центров профобразования в Губадлы, Зангилане, Агдаме и Шуше.