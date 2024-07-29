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В Центре профобразования в Шуше будут обучать трем новым для Азербайджана специальностям

В Центре профобразования в Шуше будут обучать трем новым для Азербайджана специальностям В Центре профессионального образования в Шуше начнут обучать трем новым специальностям, которые ранее не преподавались в Азербайджане.
Наука и образование
29 июля 2024 г. 11:56
В Центре профобразования в Шуше будут обучать трем новым для Азербайджана специальностям

В Центре профессионального образования в Шуше начнут обучать трем новым специальностям, которые ранее не преподавались в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге сообщил директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов.

Это реставратор каменных архитектурных памятников, мастер художественной вышивки и мастер музыкальных инструментов.

По словам главы агентства, ведутся работы по разработке соответствующих учебных программ.

Керемов также добавил, что проводятся проектные работы по созданию центров профобразования в Губадлы, Зангилане, Агдаме и Шуше.

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Версия на английском языке 3 new specialties to be taught in Shusha State Vocational Education Center
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk dəfə Şuşa Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində üç yeni ixtisas tədris olunacaq

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