В Центре Гейдара Алиева презентован многотомник "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"

В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация 60 томов книг "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира".

В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация многотомника "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира".

Как сообщает Report, книга представлена в рамках Дней науки и культуры Узбекистана в Азербайджане.

В беседе с журналистами посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов отметил, что Дни культуры и науки Узбекистана в Азербайджане открывают год интенсивного развития, обозначенный руководителями двух стран.

"Интенсивное развитие ожидается не только в культурно-гуманитарной области, но и в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и логистической сферах. Мы планируем проводить мероприятия в Азербайджане и Узбекистане", - сказал он.

По словам дипломата, ранее изданы 60 томов книги "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", и свет увидит еще один том, посвященный культурному наследию Узбекистана в Азербайджане.

"Это итог кропотливой работы, которую за последние 5-6 лет проделали азербайджанские и узбекские исследователи", - добавил посол.

Культурное мероприятие продолжилось концертной программой в исполнении народной артистки Узбекистана Насибы Абдуллаевой, группы "Ялла" и других солистов узбекской эстрады.