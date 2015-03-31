​В Центре Гейдара Алиева состоится ярмарка вакансий для студентов

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева состоится ярмарка труда для студентов. Как сообщили Report в министерстве образования, ярмарка состоится 23 мая при организационной поддержке министерства образования, Американской торговой палаты (“AmCham Azerbaijan”) Азербайджана и компании British American Tobacco.

На ярмарке, где соберутся работодатели и бакалавры III-IV курсов, а также магистранты, будут созданы условия для изучения возможностей их трудоустройства. Ожидается, что на ярмарке примут участие свыше 100 зарубежных и местных компаний. Они предоставят информацию о более чем 300 вакансиях.

Перед началом мероприятия в рамках ярмарки труда состоится встреча между работодателями и студентами, представители компаний получат подробную информацию о кандидатах и во время мероприятия будут назначены встречи с представителями соответствующих компаний.

Для того, чтобы воспользоваться предоставленными возможностями, студенты пройдут регистрацию с помощью специальной программы. После этого, на ярмарке компании будут приглашать соответствующих кандидатов на собеседование.