В Центре Гейдара Алиева прошла церемония "Выпускник SABAH – 2024"

В Центре Гейдара Алиева прошла церемония "Выпускник SABAH – 2024".

В Центре Гейдара Алиева прошла церемония "Выпускник SABAH – 2024".

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева, министр науки и образования Эмин Амруллаев, а также представители государственных и частных структур, ректоры вузов, преподаватели и студенты.

Сначала участники мероприятия ознакомились с выставкой достижений выпускников групп SABAH.

Выступая на церемонии, Эмин Амруллаев отметил, что одной из целей создания SABAH было формирование конкурентной среды среди студентов: "Мы хотели вдохнуть новую жизнь в высшие учебные заведения с помощью программы SABAH. Спустя десять лет мы видим значительный прогресс".

По словам министра, проводится значительная работа по развитию стартапов для дальнейшего расширения программы SABAH.

Амруллаев также нгапомнил, что группы SABAH откроются и в Карабахском университете с этого учебного года.

Во время церемонии был показан видеоролик об успешных выпускниках SABAH.

В конце мероприятия прозвучал гимн групп SABAH, и была сделана фотография на память.