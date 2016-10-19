Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В министерстве образования прошел брифинг, связанный с первичными учреждениями профтехобразования.

Как сообщает Report, заведующий сектором связей с общественностью министерства Джасарет Валехов сказал, что в соответствии с "Государственной стратегией по развитию образования в Азербайджанской Республике" Кабмин принял решение о рационализации сети первичных учреждений профтехобразования по городам Баку и Сумгайыт: "В результате были рационализированы 32 учреждения профтехобразования и созданы 13 профтехцентров".

Выступивший директор Госагентства по профтехобразованию при министерстве образования Фамиль Мустафаев сказал, что в результате рационализации предусматривается осуществление деятельности в стратегическом направлении.

По его словам, совместно с международными организациями будет изучен передовой опыт в данной сфере, которым воспользуются в процессе управления профтехцентров и подготовки специализированных кадров:"В центрах профтехобразования смогут также обучаться люди преклонного возраста".