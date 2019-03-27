Гурбан Етирмишли: В последнее время к нам не обращались для уточнения сейсмичности территорий

"К нам не поступали обращения, связанные с тем, чтобы определить максимальный балл сейсмичности на территориях, где расположены построенные в последнее время здания".

Как сообщает Report, об этом сказал директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

По его словам, основная цель в том, чтобы уточнить максимальный балл сейсмичности на территориях, где строятся новые здания: "Для построенных до сих пор в Баку всех зданий мы делали это. Однако в последнее время к нам не поступали обращения в связи с этим. Последние землетрясения в Азербайджане показали, что построенные согласно нормативам здания выдерживают землетрясения".

Г.Етирмишли добавил, что, например, во время землетрясения в Шемахе в феврале этого года не пострадали здания, построенные в соответствии с нормами: "Больше разрушений было в зданиях, построенных из речного камня, некачественно, которые не соответствовали стандартам. Азербайджанский сектор Каспийского моря, Абшеронский полуостров, Шемаха-Исмаиллинский, Губа-Гусарский, Шеки-Загатальский регионы, на Малом Кавказе зоны Басаркечяр и Кельбаджар, зона Нахчывана являются сейсмологическими зонами нашей страны".

Директор центра отметил, что Азербайджан в целом расположен в сейсмической зоне: "Подземные толчки регистрируются постоянно. Однако невозможно прогнозировать краткие по времени сильные землетрясения, сложно назвать место, время и мощность сильных землетрясений, которые происходят где-то в течение 9-10 секунд. Что касается длительных по времени землетрясений, мы можем сказать, какая территория напряженная и где ожидается землетрясение".