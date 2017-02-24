В БВШН вспоминают Ходжалинский геноцид

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошел День памяти, посвященный двадцать пятой годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, участники мероприятия минутой молчания почтили память жертв Ходжалинской трагедии и всех славных сынов и дочерей азербайджанского народа, отдавших жизни за свободу и целостность своей Родины.

Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что Ходжалинский геноцид останется в истории и памяти азербайджанского народа как одно из самых жестоких и страшных преступлений против человечности, совершенных в ХХ веке. Ректор подчеркнул, что именно по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева правительство и парламент Азербайджана смогли донести до мировой общественности и международных организаций правду о Ходжалы и жестоких преступлениях армянских националистов против азербайджанского народа. Э. Гасымов отметил, что сегодня эту политику, нацеленную на справедливую оценку Ходжалинского геноцида продолжает претворять в жизнь президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Доцент Центра английского языка и гуманитарных дисциплин БВШН Алемдар Шахвердиев рассказал о событиях, предшествовавших Ходжалинскому геноциду, и о самой трагедии, ставшей одной из самых кровавых и трагических страниц в истории Азербайджана. Отметив, что события в Ходжалы были заранее спланированным жестоким преступлением против мирных жителей, он напомнил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года город Ходжалы, при поддержке бронетехники и воинского состава 366 полка бывшей Советской Армии, был захвачен армянскими вооруженными формированиями. Окруженный город был сожжен дотла. Из 2500 мирных жителей, в панике покидающих стертый с лица земли город, 613 были расстреляны, среди них – 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков. Восемь семей были полностью истреблены, 25 детей стали круглыми сиротами, а 130 – потеряли одного из родителей. Среди 487 человек, получивших ранения, 76 были детьми; 1275 ходжалинцев попали в плен, а 150 мирных жителей пропали без вести.

Выступившие на мероприятии с докладами студент четвертого курса БВШН Шамси Мусаев, обучающийся по специальности "Нефтегазовая инженерия", и студент четвертого курса Высшей школы БВШН Фуад Ализаде, обучающийся по специальности "Химическая инженерия", рассказали об истории, истоках и последствиях Ходжалинского геноцида, совершенного против всего азербайджанского народа. Они призвали молодежь объединить все усилия, чтобы привлечь к ответственности виновников Ходжалинского геноцида и донести правду об этой трагедии до мировой общественности.

Затем студентка второго курса БВШН Назпери Исфандиярова, обучающаяся по специальности «Химическая инженерия», и студент второго курса Высшей школы Гурбан Гасанов, обучающийся по специальности «Нефтегазовая инженерия», прочитали стихотворения, посвященные одной из самых трагических дат в азербайджанской истории. В заключение был продемонстрирован видеоролик "Xocalı soyqırımı" ("Ходжалинский геноцид"), в котором прозвучали краткие, но эмоциональные выступления студентов БВШН на английском языке, посвященные Ходжалинским событиям, и показаны кадры, запечатлевшие трагедию, произошедшую в Ходжалы в ночь на 26 февраля 1992 года.