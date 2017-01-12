В БВШН вручены награды участникам проекта

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла церемония награждения в связи с окончанием проекта «Квантовая физика в представлении молодых ученых», реализованного при финансовой поддержке Фонда Молодежи при Президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел с общественностью вуза, почетными гостями мероприятия стали ректор БВШН Эльмар Гасымов, проректор Высшей школы Рашад Гасанов, профессор данного вуза Сиявуш Азаков, а также молодые ученые Сакин Джабаров, Юсиф Алиев, Севда Рзаева и Мирлан Керимов, являвшиеся инструкторами проекта.

Выступая на церемонии, ректор БВШН Эльмар Гасымов рассказал о ряде проектов студентов и сотрудников Высшей школы, осуществленных при финансовой поддержке Фонда Молодежи. Высоко оценивая деятельность Фонда, ректор Эльмар Гасымов выразил благодарность руководству организации за поддержку, оказываемую молодежи. Он подчеркнул, что помощь в реализации различных начинаний и инициатив молодежи служит успешному претворению в жизнь государственной молодежной политики в Азербайджане. Ректор Эльмар Гасымов отметил, что в 2016 году восемь проектов сотрудников и студентов БВШН успешно прошли VIII конкурс грантов Фонда молодежи и всем проектам была оказана всесторонняя поддержка со стороны Высшей школы, необходимая для их выполнения.

Руководитель проекта «Квантовая физика в представлении молодых ученых», начальник отдела по работе со студентами, председатель комитета профсоюза БВШН Хабиба Садыглы выступила с информацией о проекте. Она сообщила, что мероприятия в рамках проекта, который начался 27 ноября, проходили каждое воскресенье в течение пяти недель при участии наставников – молодых ученых. Все тренинги и другие мероприятия проекта проходили в помещении Высшей школы, а его организационный комитет был сформирован из числа студентов БВШН.

Профессор БВШН Сиявуш Азаков и инструкторы проекта, молодые ученые Сакин Джабаров, Юсиф Алиев, Севда Рзаева и Мирлан Керимов отметили, что проект был организован на высоком уровне и вызвал большой интерес его участников. Они выразили уверенность, что подобные проекты будут осуществляться и в будущем.

В заключение участникам проекта были вручены сертификаты и памятные подарки.