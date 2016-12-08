В БВШН возрастет число применяемых стандартов ISO

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) проводится оценка применения международных стандартов, которую ведут аудиторы Турецкого институте стандартов (TSE).

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью вуза, в связи с этим состоялась встреча руководства и профессорско-преподавательского состава БВШН с представителем TSE в Азербайджане Селимом Челеби, главным аудитором организации Волканом Джагыном и начальником Отдела образования, подготовки и сертификации SOCAR Фуадом Сулеймановым.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов, говоря о применении в Высшей школе трех модулей международных стандартов ISO, отметил, что БВШН стремится достичь стандартов и по другим модулям. Он сообщил, что применение стандартов ISO способствовало развитию Высшей школы. Ректор Эльмар Гасымов обратился к представителям TSE с просьбой провести всестороннюю комплексную проверку всех структур и пожелал им успехов.

Представитель TSE в Азербайджане Селим Челеби подчеркнул, что как высшее учебное заведение БВШН является лидером по применению стандартов ISO среди других вузов Азербайджана. Он выразил уверенность, что Высшая школа сможет достичь новых стандартов по другим модулям ISO. Селим Челеби также отметил, что сотрудничество двух организаций будет полезным для обеих сторон.

БВШН стал первым и единственным высшим учебным заведением в стране, получившим международные сертификаты по трем стандартам ISO: ISO 9001 – Система менеджмента качества, ISO 14001 – Системаэкологического менеджмента, OHSAS 18001 – Система менеджмента промышленной безопасности и охраны труда. В декабре 2014года аудиторы Турецкого института стандартов осуществили проверку использования всеми подразделениями Высшей школы международных стандартов ISOи подтвердили их соответствие требованиям систем менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента промышленной безопасности и охраны труда.