В БВШН торжественно отметили Международный женский день - 8 Марта

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в кампусе Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) прошло торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню - 8 Марта.

Как сообщили Report в вузе, на мероприятии приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов и председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, доктор политологии, профессор Хиджран Гусейнова.

В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступая на собрании, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов поздравил Хиджран Гусейнову, а также всех женщин и девушек, работающих или учащихся в БВШН, с наступающим праздником.

Говоря об активном участии женщин во всех сферах общественно-политической, экономической и культурной жизни Азербайджана сегодня, он сказал, что ярким примером этого является и Бакинская Высшая школа нефти, где 60 процентов от числа всех сотрудников составляют женщины.

Эльмар Гасымов подчеркнул, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев уделяет большое внимание повышению роли женщин в обществе, и отметил, что руководство страны делает все необходимое для обеспечения гендерного равенства и защиты прав женщин. Ректор выразил благодарность Хиджран Гусейновой за ее неоценимую деятельность и вклад в решение проблем женщин и семьи.

Затем на собрании выступила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова. Она тепло поздравила весь женский коллектив Высшей школы с наступающим праздником 8 марта и вручила Почетные грамоты комитета шести сотрудницам вуза за успешную работу и многолетнюю профессиональную деятельность.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов вручил также награды за многолетнюю работу еще семи сотрудницам, а затем преподнес ценные подарки всем сотрудницам и студенткам Высшей школы.

В рамках мероприятия состоялся концерт. Посвященная женщинам музыкальная программа, в которой приняли участие народный артист Азербайджана Азер Зейналов, заслуженный артист республики Теймур Амрах и заслуженная артистка Гюлюстан Алиева, а также члены Музыкального клуба Высшей школы, стала для них еще одним подарком в преддверии праздника.