В БВШН стартовал проект "Бизнес-образование для инженеров"

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялось очередное открытие программы Business Education for Engineers (Бизнес-образование для инженеров), которая является совместным с компании BP проектом.

Как сообщили Report в Высшей школе, в мероприятии приняли участие руководство БВШН, представители компании BP и студенты, прошедшие регистрацию для участия в программе Business Education for Engineers.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов в своем выступлении сказал, что главной целью проекта Business Education for Engineers является развитие лидерских и управленческих навыков студентов инженерных факультетов, а также расширение их карьерных возможностей. Ректор отметил, что программа предназначена для студентов всех высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Инженер". Э. Гасымов также отметил, что преподавание программы ведется опытными экспертами в области управления проектами.

Менеджер по мероприятиям и бренд-коммуникациям компании BP Azerbaijan Заур Джабраил отметил, что компания BP функционирует в Азербайджане уже 27 лет и что в течение всего этого периода компания уделяла большое внимание социальным проектам. Он также отметил, что Бакинская высшая школа нефти – один из самых лояльных партнеров BP и что проект Business Education for Engineers – самый важный проект, осуществляемый в рамках сотрудничества между БВШН и BP. По его словам, проект предоставит студентам инженерных специальностей возможность обрести знания и навыки в сфере бизнеса, участвовать в практических занятиях, участвовать в дискуссиях и делиться опытом с ведущими представителями компании BP и других транснациональных компаний, получить сертификат, совместно выданный

Бакинской Высшей Школой Нефти и компанией BP.

Студентка третьего курса Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Телли Гулиева, которая является одним из участников проекта Business Education for Engineers, отметила, что студенты, участвующие в проекте, более нацелены на приобретение знаний и навыков, нежели на получение сертификата. Она также подчеркнула, что участие в предыдущем проекте помогло ей установить полезные контакты и выявить свои слабые стороны. "Я легко интегрировалась в команду, и после того, как проект помог мне выявить свои слабые стороны, я начала усиленно работать над устранением этих недостатков", - заключила она.

Отметим, что 84 студента инженерных специальностей были отобраны для участия в следующем этапе проекта. Они являются студентами Бакинской высшей школы нефти, Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Азербайджано-французского университета, Бакинского инженерного университета, Азербайджанского технического университета, Университета Хазар и

Национальной авиационной академии.

Программа Business Education for Engineers включает такие модули, как "Навыки коммуникации и проведения презентаций", "Управление проектами", "Тайм-менеджмент (рациональное использование рабочего времени) и эффективность", "Лидерство", "Управление рисками", "Основы финансирования, формирования бюджета и контроля затрат", "Основы управления персоналом", "Навыки ведения переговоров".

Тренинги по программе пройдут в Бакинской высшей школе нефти в ноябре-декабре этого года.