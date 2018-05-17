В БВШН создана новая специальность Информационная безопасность

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Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В 2018-2019 учебном году Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) впервые начнет принимать абитуриентов по специальности "Информационная безопасность", что позволит готовить национальные кадры для различных областей, требующих обеспечения информационной безопасности.

Об этом сообщили Report в Высшей школе.

Сообщается, что обучение по этой специальности будет вестись на базе кафедры "Инженерия по автоматизации процессов" БВШН.

Вопросы информационной безопасности особенно актуальны сегодня, когда роль информационных систем и технологий в деятельности государственных организаций, частных компаний и на производстве растет с каждым днем. Поэтому в стране высок спрос на квалифицированных специалистов, способных обеспечить безопасность информационно-коммуникационных систем, технологий и ресурсов и эффективно защищать их от хакеров и киберпреступников. Именно с целью удовлетворить этот спрос и было принято решение о создании в Высшей школе отделения "Информационная безопасность".

В рамках учебной программы предусматривается преподавание, среди других, таких предметов, как "Безопасность информационных сетей", "Системное программирование", "Тестирование безопасности систем", "Безопасность баз данных", "Безопасность многокомпонентных систем" и "Распознавание образов и речи".

Обучение по специальности "Информационная безопасность" в БВШН, как и по другим специальностям, будет вестись на английском языке, с использованием новейших технологий на базе учебных программ и богатого опыта всемирно известных зарубежных университетов. Занятия будут проводить высококвалифицированные азербайджанские и иностранные профессора и преподаватели. Подготовительная работа, включая административные и организационные мероприятия, завершена, и абитуриенты, поступающие в БВШН в этом году, смогут выбрать своей будущей профессией специальность "Информационная безопасность".