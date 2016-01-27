​В БВШН создан Учебный и исследовательский центр инженерии по возобновляемым источникам энергии

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) создан Учебный и исследовательский центр инженерии по возобновляемым источникам энергии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе БВШН.

По информации, Бакинская высшая школа нефти (БВШН) в своей деятельности, придавая приоритетное значение внедрению современных методов и передовых технологий, предприняла очередной шаг в этом направлении и занимается подготовкой высококвалифицированных кадров по специальности "Инженер по возобновляемым источникам энергии" на основе современных учебных программ и технологий.

С этой целью Бакинская высшая школа нефти заключила Соглашение о сотрудничестве с Университетом Ахена Германии, получив поддержку от специализирующейся в этой области немецкой компании E.ON. В соглашении отразились вопросы по созданию соответствующей структуры в БВШН и оснащению ее соответствующим оборудованием, организации и проведения научно-исследовательских работ и осуществления совместной деятельности в области подготовки специалистов. Работы по созданию нового центра уже начались. В новом кампусе БВШН, строительство которого завершается, отведено место для деятельности этого центра, произведены первичные кадровые назначения.

Приоритетной задачей в деятельности центра станет обеспечение интеграции деятельности научных, образовательных, производственных предприятий и бизнес-структур во имя единой цели на основе концепции треугольника "наука-образование-производство".