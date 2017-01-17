В БВШН создается Школа управления проектами

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Состоялась встреча ректора Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльмара Гасымова с руководителем группы по социальным инвестициям компании BP в Азербайджане Кянаном Шихлинским и менеджером программ компании Twenty Eighty Эдом Хьюзом.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью вуза.

Рассказав о деятельности, успехах и перспективных планах развития возглавляемого им высшего учебного заведения, ректор Эльмар Гасымов отметил, что Высшая школа постоянно развивает свои международные связи. Говоря о прочном сотрудничестве Высшей школы с компанией BP, ректор Эльмар Гасымов выразил интерес к расширению связей с компанией.

Руководитель группы по социальным инвестициям компании BP в Азербайджане Кянан Шихлинский и менеджер программ компании Twenty Eighty Эд Хьюз высоко оценили условия и возможности, созданные для студентов в Высшей школе нефти.

На встрече были обсуждены перспективы создания в БВШН, совместными усилиями Бакинской Высшей школы нефти, BP и компании Twenty Eighty, Школы управления проектами. Обучение в ней будет вестись по семи модулям для специалистов различного профиля, которым по завершении учебы будут вручаться сертификаты магистров Университета Джорджа Вашингтона (США).