В БВШН состоялась первая конференция TEDxBHOS

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла первая в 2018 году конференция в рамках реализации известного проекта TED в Азербайджане.

Как сообщили Report в Высшей школе, главная цель – распространение интересных и перспективных идей (ideasworthspreading). В конференции TEDxBHOS, прошедшей под названием "Альтернатива", приняли участие эксперты в различных областях, студенты БВШН и других вузов страны.

Выступая на открытии мероприятия, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов отметил, что проект TEDxBHOS реализован студентами БВШН по лицензии TED – американского частного некоммерческого фонда, который проводит ежегодные конференции по всему миру. Ректор поздравил студентов вуза с хорошей организацией этого крупного мероприятия.

Отметим, что восемь специалистов выступили на конференции с докладами и презентациями, поднимающими актуальные темы. Среди них – такие эксперты в области политики, бизнеса, науки и культуры, как директор общественной организации UAFA (United Aid for Azerbaijan – "Объединенная помощь Азербайджану") Гвен Борчелл, ведущий телепередачи "Живите долго" Васиф Исмаил, глава компании Rafafilm Тахмина Рафаэлла Джебраил, преподаватель БВШН, руководитель лаборатории "Интернет-вещей" вуза, создатель сайта YolGet.az Аббас Алили, и глава компании Orkhan way Coaching, бизнес-тренер Орхан Шахбаз.