В БВШН реализован проект "Что такое искусственный интеллект?"

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) при финансовой поддержке Фонда молодежи при президенте Азербайджанской Республики реализован проект "Что такое искусственный интеллект?".

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

Он нацелен на то, чтобы повысить интерес студенческой молодежи к науке и наладить диалог студентов и молодых ученых. Более 150 кандидатов подали заявки на участие в проекте, из которых в ходе онлайн-регистрации были отобраны 100 человек. В рамках проекта для них были организованы три учебных семинара на темы "Что такое искусственный интеллект?", "Каковы научные подходы к искусственному интеллекту в мире?" и "Что такое "Умные материалы?". Слушателями тренингов стали студенты БВШН, Ближневосточного технического университета (Турция), Миланского технического университета (Италия), Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена(Германия), Азербайджанского государственного экономического университета, Бакинского инженерного университета, Азербайджанского медицинского университета и ряда других национальных и зарубежных вузов.

Как сообщила руководитель проекта, заведующая отделом по работе со студентами БВШН Хабиба Гаджиева, его участники ознакомились с теоретическими основами в области разработки искусственного интеллекта и провели дискуссии по темам семинаров. Затем студенты работали в группах над решением задач, которые им предложили молодые ученые – ведущие тренинга. Итоги работы и полученные решения были представлены лидерами групп на презентациях в форме плакатов и слайдов. Студентам, успешно завершившим обучение в рамках проекта, были вручены соответствующие сертификаты, а десять наиболее отличившихся участников получили дипломы с отличием и памятные подарки. По словам Хабибы Гаджиевой, участие в проекте также помогло студентам развить навыки управления и лидерства, а также качества, необходимые для работы в команде и обмена информацией.