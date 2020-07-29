В БВШН провели Виртуальный день выпускника

Виртуальное мероприятие завершилось традиционным ритуалом бросания вверх шапок

Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) провела в этом году День выпускника в виртуальной форме.

Как сообщает Report со ссылкой на БВШН, день выпускника транслировался на веб-страницах вуза в социальных сетях (Facebook, Youtube, Instagram).

В качестве ведущего на мероприятии выступила известная ведущая Лейла Гулиева.

Эльмар Гасымов, ректор Бакинской Высшей Школы Нефти, и Ричард Вилиамс, ректор Университета Хериот-Ватт, который является академическим партнером БВШН, поздравили выпускников с окончанием вуза.

Ректор Э. Гасымов в своем обращении отметил, что День выпускника 2020 года совпал с очень сложным периодом.

"В настоящее время под руководством нашего Верховного главнокомандующего азербайджанские солдаты героически сражаются за территориальную целостность нашей страны. В тоже время в Азербайджане, как и во всем мире, в строгом порядке соблюдается режим карантина для предотвращения распространения пандемии COVID-19. Впервые в истории образования университеты по всему миру, в том числе вузы Азербайджана, не отмечают День выпускника. Поэтому Бакинская Высшая Школа Нефти решила поздравить своих выпускников в виртуальной форме.

В течение прошедших пяти лет наши учителя достойно выполняли свой священный долг, обучали студентов, родители вместе с их детьми испытывали волнение во время экзаменов, вместе радовались успехам и вместе переживали при неудачах. Я хочу выразить благодарность родителям наших выпускников за то, что они вырастили таких интеллектуально-развитых, способных, высоконравственных и патриотичных детей", - отметил Э.Гасымов.

Э. Гасымов пожелал успехов выпускникам, которые отправятся служить в Азербайджанскую армию, продолжат обучение в зарубежных вузах или начнут работать в местных или транснациональных компаниях.

"Выпускники БВШН являются наглядным результатом призыва нашего президента Ильхама Алиева "Мы должны превратить нефтяной капитал в человеческий капитал". Я уверен, что они всегда будут прославлять почетное имя нашей Родины, нашей Высшей Школы и всегда будут оставаться гордостью для своих семей", - сказал ректор.

Выступая от имени родителей, Гюляр Мамедова, мать Джавида Мамедли, которого в этом году объявили "Студентом года" в БВШН, поблагодарила педагогический коллектив за неоценимый вклад, который он взнёс в становление студентов высококвалифицированными специалистами.

"В течение всех этих лет профессорско-преподавательский состав Высшей Школы во главе с ректором Эльмаром Гасымовым сделал все возможное для того, чтобы наши дети получали качественное образование, преодолевали трудности, с которыми они сталкивались во время учебы, и даже могли решать свои личные проблемы. В результате усердной работы педагогов БВШН стала родной семьей для студентов. Желаю, чтобы вы, будучи квалифицированными специалистами, своей будущей деятельностью способствовали укреплению мощи Азербайджана", - сказала Г. Мамедова.

На мероприятии было показано поздравительное видео-сообщение, отправленное выпускникам Высшей Школы этого года прошлогодними выпускниками вуза из разных университетов и транснациональных компаний по всему миру.

Выпускники БВШН, учащиеся и работающие в США, Турции, Японии, Норвегии, Германии, Италии, Венгрии, Саудовской Аравии и Анголе, поздравили своих преемников.

Затем, объявленный "Студентом года" Джавид Мамедли, объявленный "Магистрантом года" Рамиль Шукюров, президентский стипендиат, лучший студент кафедры нефтегазовой инженерии Нихад Аббасов, лучший студент кафедры инженерии по автоматизации процессов Исмет Агаев, лучший студент кафедры оценки и управления месторождением Нияз Ахмедзаде, лучший студент кафедры нефтегазовой технологии Низам Захидли, лучший студент кафедры управления бизнесом Гюльдана Хидаятли поделились с участниками мероприятия своими впечатлениями о достигнутых ими успехах и приобретенных ими академических и социальных навыках в процессе обучения.

В художественной части мероприятия были представлены музыкальные номера, танцы, презентации и интересные фрагменты из предыдущих Дней выпускников.

В конце мероприятия Джавид Мамедли, который был лучшим студентом БВШН в 2019/2020 учебном году, выгравировал свое имя на символическом пне.

Виртуальное мероприятие завершилось традиционным ритуалом бросания вверх шапок.

Следует отметить, что в этом году Бакинскую Высшую Школу Нефти оканчивают 109 бакалавров. Из них 49 по специальности "Инженер по нефти и газу", 46 по специальности "Инженер-химик" и 14 по специальности "Инженер по автоматизации технологических процессов".

В этом году БВШН проводит второй выпуск магистров. 40 студентов выпускаются со степенью магистра, в том числе, в области делового администрирования. В 2019/2020 учебном году 14 студентов окончили Высшую Школу с отличием.

Напомним, что Бакинская Высшая Школа Нефти была учреждена указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 ноября 2011 года при Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

БВШН проводит обучение на степень бакалавра в сферах "Нефтегазовой инженерии", "Химической инженерии", "Инженерии по автоматизации процессов" и "Информационной безопасности", а также на степень магистра в сферах "Нефтегазовой инженерии", "Химической инженерии", "Инженерии по автоматизации процессов" и мБизнес-администрирования" (MBA).

Первый выпуск Высшей Школы состоялся в 2017 году, второй - в 2018 году, третий - в 2019 году и четвертый - в этом году.

Все выпускники школы трудоустроены. В настоящее время они работают в таких крупных транснациональных компаниях, как SOCAR, ПО "Азнефть", "Петким Петрокимья Холдинг" (Турция), НПЗ STAR, Азерихимья, Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева, SOCAR Polymer, BP, Schlumberger, Halliburton, Maire Tecnimont, Technip FMC и др. А часть выпускников продолжают учебу в магистратурах и докторантурах ведущих университетов мира, в том числе и Азербайджана.