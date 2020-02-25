В БВШН проведены дезинфекционные работы для профилактики коронавируса

В настоящее время в нашей стране проводятся профилактические меры по борьбе с пандемией коронавируса, который стремительно распространяется по всему миру. Так, в соответствии с Планом действий по предотвращению распространения коронавируса в Азербайджане, принятым Кабинетом министров, были проведены дезинфекционные работы в Бакинской высшей школе нефти.

Об этом Report сообщили в Высшей школе.

Оба учебных корпуса Высшей школы были дезинфицированы против вируса, санитарно-эпидемиологическая ситуация взята под контроль.

Одновременно с этим специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Экологического управления SOCAR провели в Высшей школе информационно-разъяснительный тренинг для профессорско-преподавательского и административного персонала школы.

Было отмечено, что из-за того, что вирус передается от человека к человеку, количество людей, инфицированных вирусом, резко увеличивается.

"Люди со слабым иммунитетом наиболее подвержены заболеть гриппом. При возникновении головной боли, жара, кашля, чихания, потере аппетита и желудочно-кишечного расстройства следует немедленно обратиться к врачу. В качестве мер профилактики рекомендуется регулярно мыть руки, чистить руки спиртом, при приготовлении еды тщательно прожаривать или проваривать мясные продукты, принимать витамин С для повышения иммунитета организма", - заявили на тренинге.

В конце тренинга специалисты ответили на вопросы присутствующих о коронавирусе и выслушали предложения.