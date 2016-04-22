В БВШН проведен международный семинар, посвященный возобновляемым источникам энергии

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) и Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ) подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, на мероприятии приняли участие председатель Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Аким Бадалов, зампредседателя Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Джамиль Меликов, заместитель заведующего Отдела по праву и международным связям Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Арзу Гусейнова, а также находящийся с визитом в Азербайджане вице-президент Совета по возобновляемым источникам энергии США по связям с партнерами Том Вайрих, представитель экономического сектора посольства США в Азербайджане Сиед Зинат, руководство и профессорско-преподавательский состав БВШН.

Открывая мероприятие ректор БВШН Эльмар Гасымов приветствовал гостей и рассказал им о новым структурах, созданных в БВШН, лабораторных оборудованиях в кампусе, международных связях, а также о сотруднических направлениях БВШН с международными компаниями. Упомянув о создании в структуре Высшей Школы Учебно-исследовательского центра инженерии по возобновляемым источникам энергии в целях внесения ценного вклада в развитие ненефтяного сектора, Эльмар Гасымов отметил, что планируемая подготовка специалистов в БВШН по специальности "Инженер по возобновляемым источникам энергии" предусматривает подготовку универсальных инженерных кадров. Ректор выразил уверенность в том, что создание сотрудничества БВШН с ГААВИЭ даст большой толчок подготовке высококвалифицированных кадров на основе современных образовательных программ в области возобновляемых и альтернативных источников энергии, а также распространению знаний в рамках концепции "непрерывное образование".

Председатель Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Аким Бадалов выразил удовлетворение сотрудничеством с БВШН, как одной из самых ведущих вузов Азербайджана. Он подчеркнул, что установленные связи создадут широкие возможности для деятельности Учебно-исследовательского центра инженерии по возобновляемым источникам энергии, для осуществления проектов по подготовке инженерных кадров по специальности "Инженер по возобновляемым источникам энергии" и проведения других работ в этом направлении.

Вице-президент Совета по возобновляемым источникам энергии США по связям с партнерами Том Вайрих выразил удовлетворение своим пребыванием в Азербайджане и в одном из самых престижных вузов страны. Он рассказал участникам мероприятия о своей 10 летней деятельности в Совете по возобновляемым источникам энергии США. Том Вайрих высоко оценил создание в БВШН Учебно-исследовательского центра инженерии по возобновляемым источникам энергии и проводимые работы в этом направлении.

Затем было подписано соглашение о сотрудничестве между БВШН и ГААВИЭ.

Согласно документу, между сторонами достигнуто соглашение об организации ознакомительных визитов в объекты, находящиеся в подчинении ГААВИЭ, о создании условий для организации производственной практики, проведение совместных научно-исследовательских работ в направлении эффективного потребления возобновляемых и альтернативных источников энергии, представлении специалистами Агентства студентам и преподавателям БВШН докладов, связанных с возобновляемыми и альтернативными источниками энергии, совместной организации семинаров и конференций, посвященных вопросам возобновляемых и альтернативных источников энергии, и др.