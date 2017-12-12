В БВШН прошло торжественное собрание в честь памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

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Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошло торжественное собрание, посвященное памяти общенационального лидера, основателя современного Азербайджана и великого политического деятеля Гейдара Алиева. Как сообщили Report в БВШН, в нем приняли участие руководство, профессора, преподаватели, студенты и сотрудники Высшей школы.

В начале собрания присутствующие минутой молчания почтили память великого лидера Азербайджана. Открывая мероприятие, проректор БВШН по учебе, науке и международным связям Рамиз Гумбатов рассказал о мудрой внешней и внутренней политике Гейдара Алиева, его служении родине и поделился личными воспоминаниями о жизни и деятельности общенационального лидера. Доцент Центра английского языка и гуманитарных дисциплин Высшей школы, доктор философии по истории Алемдар Шахвердиев говорил о наследии Гейдара Алиева, его месте в современной истории, политической и общественной деятельности на протяжении многих лет.

Затем студенты вуза выступили с презентацией, посвященной жизни и многогранной деятельности общенационального лидера. На основе изучения исторических материалов студенты пятого курса Гейдар Наджафов, Агиль Аскеров и Фарид Мустафаев представили отчет о вкладе, который Гейдар Алиев внес в создание и развитие Азербайджана как независимого государства, об успешной реализации его дальновидной политики, в том числе и нефтяной стратегии.

Выступавшие на собрании отмечали, что идеи общенационального лидера сегодня с большим успехом воплощаются в жизнь президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, и обратились с призывом к каждому гражданину страны внести свой вклад в устойчивое социально-экономическое развитие страны.