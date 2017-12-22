В БВШН прошли Дни инженера - 2017

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошли "E-Days'17" ("Дни инженера – 2017"), которые были организованы общественным объединением "Развитие молодых инженеров" (GəncMİİB) и MA Engineering Academy.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, главной целью мероприятия стали встречи со специалистами из ведущих отраслевых компаний и обмен знаниями и опытом. В нем приняли участие руководство и студенты БВШН, представители крупных компаний и студенты различных вузов страны.

Выступая на открытии мероприятия, ректор БВШН Эльмар Гасымов приветствовал гостей. Он высоко оценил деятельность объединения GəncMİİB, особо подчеркнув роль организации в профессиональном развитии молодых инженеров страны. Председатель GəncMİİB Юсиф Юсифов поблагодарил руководство вуза за внимание и поддержку работы объединения. Затем заместитель председателя Заур Мирзалиев рассказал об основных направлениях деятельности GəncMİİB, в том числе по поддержке профессионального обучения и развития молодых инженеров и по реализации социальных проектов и образовательных программ с их участием.

С докладами и презентациями выступили заведующий отделом международных отношений компании BP в Азербайджане Рашад Байрамов, начальник управления обеспечения качества и техники безопасности ООО "Balacans" Назим Мамедов, руководитель группы инженеров-механиков компании BP в Азербайджане Илкин Гамидов, руководитель группы исследований компании T&I Лейла Абдуллаева, инженер-электротехник компании BP в Азербайджане Мухаммед Алиев и технический менеджер компании Keepface Эльшад Юсифли.

За интересные выступления докладчикам были вручены памятные плакеты БВШН. В рамках мероприятия, собравшего специалистов ведущих компаний и более 200 студентов вузов Азербайджана, его участники смогли провести дискуссии и обменяться мнениями по целому ряду различных профессиональных проблем.