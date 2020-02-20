В БВШН прошли дискуссии на тему "Женщины и инженерия"

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась церемония презентации Программы интегрированного менторинга. Мероприятие было организовано БВШН совместно с движением Wing (Woman in Engineering - Женщины в инженерной сфере).

Как сообщает Report, на церемонии выступили ректор БВШН Эльмар Гасымов и руководитель Wing Вусаля Казимова.

На мероприятии также были проведены панельные дискуссии с экспертами по теме "Женщины и инженерия".

Открывая церемонию вступительной речью, В.Казимова отметила, что не много девушек желают построить карьеру в сфере STEM и компьютерных наук. Она сообщила, что будет установлен новый формат сотрудничества между школьницами, студентками и инженерами известных инженерных компаний, основанный на принципе цепного обучения "учись-обучай".

В.Казимова подчеркнула, что Wing тоже примет участие в важной работе, проводимой в нашей стране в сфере подготовки женского персонала.

Выступая на церемонии, ректор БВШН Эльмар Гасымов рассказал о важности мероприятия с точки зрения обмена полезным опытом и поощрения девушек к обучению на инженерных специальностях. Э.Гасымов подчеркнул, что количество девушек, проявляющих интерес к этой сфере, растет из года в год.

"Среди студентов, набравших самые высокие балы на вступительных экзаменах в БВШН и удостоившихся президентской стипендии за это, было немало девушек", - добавил он.

Среди выступивших на панельных сессиях были учредитель STEM Education Azerbaijan Джейхун Джаббаров, руководитель проекта STEAM Azerbaijan, сотрудник Института образования Играр Назаров, начальник отдела BP Нигяр Джалилова, технический директор Engineering For Kids Azerbaijan Марио Кайседо, директор по исследованиям Программы развития ООН Лейла Сейидзаде, эксперт по инновационным технологиям и процессам Шабнам Мамедова.

В панельных дискуссиях была отмечена необходимость поощрения интереса молодых парней и девушек к различным предметным областям и важная роль социальных факторов в формировании выбора. Участники дискуссий также отметили, что образовательная политика должна способствовать повышению уверенности девушек в себе и развитию у них навыков, необходимых для того, чтобы стать инженером.

В дискуссиях приняли активное участие директора школ, преподаватели и студенты из разных вузов.