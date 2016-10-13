В БВШН прошла презентация проекта "Молодые инженеры-роботехники"

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (ВБШН) состоялась презентация проекта "Молодые инженеры-робототехники", автором которого является победитель VIII конкурса грантов Фонда молодежи фонда при президенте Азербайджанской Республики, студент 4-го курса Керим Керимов, обучающийся по специальности "Инженер по автоматизации процессов".

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, открывший мероприятие ректор ВБШН Эльмар Гасымов поприветствовал участников проекта и отметил особую важность робототехники в качестве перспективного направления в развитии инновационной экономики, науки и высоких технологий. Затем перед собравшимися выступил с лекцией Теймур Садыхов, известный молодой азербайджанский ученый, работавший в NASA – самом крупном центре аэрокосмических исследований.

Отметим, что в рамках проекта для 20 его участников (по четыре участника в каждой из пяти команд), отобранных из числа студентов первых и вторых курсов различных университетов Баку, будет организован пятидневный семинар с использованием методических наглядных пособий по теоретическим и практическим аспектам робототехники. В последний день семинара между командами состоится соревнование, во время которого перед студентами будет стоять задача сконструировать робота из различных компонентов. Каждый участник команды-победителя получит в подарок набор из методических электронных компонентов, используя которые, они смогут регулярно применять свои знания на практике.