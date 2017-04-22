В БВШН прошла презентация книги профессора Фуада Велиева - ФОТО

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) в рамках семинара Клуба научных дискуссий "Синержи" состоялась презентация поэмы "Реквием" профессора кафедры нефтегазовой инженерии Высшей Школы, научного координатора клуба Фуада Велиева, сообщает Report.

В семинаре приняли участие ректор вуза Эльмар Гасымов, вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана, академик Ибрагим Гулиев, главный редактор журнала "Азербайджан" Интигам Гасымзаде и другие гости.

В ходе выступления ректор Э.Гасымов поздравил Фуада Велиева, отметив, что он – "истинный гражданин своей страны, который бережно относится к истории, культуре и духовным ценностям своего народа".

Говоря о стихотворном творчестве профессора, ректор подчеркнул, что "являясь современным ученым и преподавателем, Фуад-муаллим способен не только передать студентам инженерные знания, но и донести до них глубину произведений искусства и литературы".

Далее был продемонстирован фильм, ставший своеобразной видеопрезентацией поэмы "Реквием".

Участники семинара, выступившие после демонстрации фильма, указали на актуальность и значимости темы книги автора, а также о самых животрепещущих проблемах современного мира, отмечали, что представленные в ней стихотворные произведения– "это серьезные размышления ученого о добре и зле, об истории и ее уроках, об ответственности каждого за происходящее вокруг".

Говоря о многолетней разносторонней преподавательской, научно-исследовательской и творческой деятельности Фуада Велиева, выступавшие отметили, что она является достойным примером для его студентов. Они также поблагодарили Фуада Велиева и руководство БВШН за организацию интересной встречи.

Главная цель Клуба научных дискуссий БВШН "Синержи" – информировать студентов, молодых ученых, преподавателей и специалистов о новых достижениях, проблемах и перспективах в области точных и гуманитарных наук, привлекать их к участию в научно-практических дискуссиях, поощрять научно-исследовательскую работу, формировать и развивать их творческие навыки. Клуб проводит лекции, семинары и "круглые столы" по различным актуальным темам. В его заседаниях принимают участие не только сотрудники и студенты Высшей Школы, но и все заинтересованные лица.