В БВШН прошла научная конференция "Возобновляемые источники энергии: вызовы и перспективы"

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти прошло очередное заседание постоянно действующего семинара "Возобновляемые источники энергии: вызовы и перспективы".

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью вуза.

С докладом "Модель солнечной радиации и ее применение" перед его участниками выступил заведующий отделом Института географии имени академика Г.Алиева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА, доктор физико-математических наук Рауф Гардашов. Затем состоялась дискуссия и обмен мнениями по проблемам, затронутым в докладе.

В работе семинара приняли участие проректор по учебе, науке и международным связям БВШН Рамиз Гумбатов, декан факультета непрерывного образования, профессор Рена Мустафаева, декан инженерного факультета Зафар Гурбанов, профессора кафедры нефтегазовой инженерии Сиявуш Азаков, Фуад Велиев, Ариф Мамедзаде и старший преподаватель кафедры химической инженерии, заведующий учебно-исследовательским центром инженерии по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) Санан Эминов. Его участниками стали также эксперты, научные сотрудники и ведущие специалисты в области энергетической безопасности, эффективности энергопользования, солнечной и геотермальной энергии, энергии ветра и технологий солнечной энергетики – представители SOCAR, Научно-исследовательского и проектно-изыскательского института энергетики при ОАО "Азерэнержи", Института радиационных проблем НАНА, Института географии НАНА, Института геологии и геофизики НАНА, ООО Аzalternativenerji, Агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Азербайджанского технического университета и Азербайджанского государственного экономического университета.

Распространение современных знаний и обеспечение обмена информацией между специалистами в области возобновляемых источников энергии – главная цель регулярного семинара "Возобновляемые источники энергии: вызовы и перспективы", который проводится в тесном сотрудничестве с учебно-исследовательским центром инженерии по ВИЭ. Научный руководитель семинара – профессор кафедры нефтегазовой инженерии БВШН, доктор физико-математических наук Сиявуш Азаков. Программа заседаний составляется на основе предложений специалистов, принимающих участие в семинаре, и заявленных ими тем.

На заседаниях рассматриваются вопросы, связанные с законодательством и регулированием использования ВИЭ, соответствующими технологиями и мировой практикой в этой области, подготовкой учебных пособий, созданием программного обеспечения для использования ВИЭ, а также экономические, экологические и социальные аспекты их использования в Азербайджане. Большое внимание уделяется и проблемам применения современных энергосберегающих технологий.