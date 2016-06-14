​В БВШН прошла акция по сдаче крови

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ С благотворительной целью среди сотрудников Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) прошла акция по сдаче крови. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям БВШН, акция была проведена по совместной инициативе Центрального банка крови Научно-исследовательского института (НИИ) гематологии и трансфузиологии и SOCAR, согласно совместно составленному графику.

Акция состоялась при содействии заместителя завотделом контроля за организацией оказания медицинских услуг сотрудникам SOCAR Ильгара Хаквердиева и выездной бригады высококвалифицированных врачей Центрального банка крови Научно-исследовательского института (НИИ) гематологии и трансфузиологии имени Б.Эйвазова. Завотделом Банка крови Гюлара Аббасова возглавляла бригаду врачей. В рамках акции донорам на высоком уровне были оказаны медицинские услуги.

Отметим, что цель акции по сдаче крови, организуемой среди сотрудников SOCAR, - поддержать детей, страдающих от талассемии.