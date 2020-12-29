В БВШН прошел вечер поэзии посвящённый 74-летию Рамиза Ровшана

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошел вечер поэзии, посвящённый 74-летию со дня рождения выдающегося поэта Рамиза Ровшана

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошел вечер поэзии, посвящённый 74-летию со дня рождения выдающегося поэта Рамиза Ровшана.

В мероприятии, организованном на онлайн-платформе, приняли участие около 800 поклонников литературного творчества мастера пера, в том числе сам поэт, ректор БВШН нефти Эльмар Гасымов, преподаватели, студенты и выпускники вуза, а также их родители.

Об этом Report сообщили в пресс-службе БВШН.

В ходе вечера поэзии студент БВШН от имени руководства и коллектива вуза поздравил поэта, которому 15 декабря исполнилось 74 года, с днем рождения. Затем был показан видеоролик о жизни Рамиза Ровшана.

Выступивший далее ректор вуза Э.Гасымов рассказал, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Рамиз Ровшан, завоевавший любовь многих тысяч читателей, был удостоен почетного звания "Народный поэт" за заслуги в развитии азербайджанской культуры.

Студенты высшей школы приветствовали поэта своими стихами.

Студент 3-го курса кафедры "Информационная безопасность" Хаял Фарзалиев прочитал стихи "Змееныш", "Статуя свободной женщины", студентка 4 курса кафедры "Химическая инженерия" Нигяр Мамедова - стих "Лунный свет", студентка 4-го курса кафедры "Химическая инженерия" Нилуфар Аскарзаде - "Однажды утром он проснулся", студентка 4-го курса кафедры "Химическая инженерия" Фидан Асланова – стих "Мир", студентка 4-го курса кафедры "Химическая инженерия Пари Хабибова - стих "Женщина в черном", студентка 4-го курса кафедры "Нефтегазовая инженерия" Нигяр Байрамова - стих "Внезапный звонок", студентка 2-го курса кафедры "Химическая инженерия" Фатима Мамедова - стих "Пойдем туда, где нас нет", студент 5-го курса кафедры "Нефтегазовая инженерия" Мухаммад Микаилов - стих "Распятый Иисус", студентка 1-го курса кафедры "Химическая инженерия" Туркан Зейналзаде - стих "Разлука".

В свою очередь, Рамиз Ровшан отметил, что своим литературным творчеством студенты ускорят наступление эпохи Возрождения в азербайджанской поэзии.

"Стихи были исполнены мастерски и от всего сердца. Я был поражен и восхищен стихотворческими способностями студентов и их глубоким чувством языка. БВШН не только готовит высококвалифицированных инженеров, но также является школой поэтов", - добавил он.

Выразив удовлетворение наличием большого количества читателей среди молодых инженеров, народный поэт объявил о скором выходе в свет нового сборника его стихов "Все лица этого мира".

Отвечая на многочисленные вопросы студентов, Рамиз Ровшан подарил свою книгу с автографом Нигяр Байрамовой за лучшее выступление.