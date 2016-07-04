​В БВШН проходит семинар "Возобновляемые источники энергии: вызовы и перспективы"

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В соответствии с приказом ректора Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмара Гасымова в БВШН начал свою работу регулярный семинар на тему "Возобновляемые источники энергии: вызовы и перспективы", с целью распространения современных знаний и обеспечения обмена информацией между специалистами в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям БВШН.

Семинар будет проводиться при тесном сотрудничестве с Учебно-исследовательским центром инженерии по ВИЭ, созданном в БВШН, и будет играть роль платформы, объединяющей специалистов различных структур научного и образовательного профиля, а также представителей предприятий, использующих технологии производства оборудования для использования ВИЭ, функционирующих в Азербайджане и за рубежом.

Приказом ректора БВШН профессор Кафедры нефтегазовой инженерии, доктор физико-математических наук Сиявуш Азаков назначен научным руководителем семинара.

Первое заседание семинара состоялось 30 июня. В заседании приняли участие профессорско-преподавательский состав Бакинской Высшей Школы Нефти, 3 отличившихся студента Высшей Школы, обучающиеся по специальности "Химическая инженерия", научные деятели, специалисты образовательных и производственных структур. На заседании семинара был выслушан доклад заведующего отделом Института радиационных проблем Национальной академии наук Азербайджана, профессора Рагима Мадатова, представленного на тему "Получение слоистых полупроводниковых монокристаллов, исследование их электрофизических, фотоэлектрических и оптических свойств, а также изучение возможностей их применения". Затем студентка БВШН, обучающаяся на 3 курсе по специальности "Химическая инженерия" Самира Мамедова выступила с докладом на тему "Фотовольтаика в 2016 году".

В завершение семинара вокруг представленных докладов были проведены обсуждения и обмен мнениями. Участники пришли к согласию о проведении обсуждений по различным темам один раз в месяц.

Программа дальнейших заседаний семинара будет составлена на основе предложений специалистов, которые будут задействованы в его работе, и представленных ими тематик. Предполагается также, что на заседаниях будут проводиться свободный обмен мнениями и открытые дискуссии вокруг представленных тем.

Вопросы, связанные с законодательством и регулированием использования ВИЭ, соответствующими технологиями и мировой практикой в этой области, подготовкой учебных пособий, созданием программного обеспечения для использования ВИЭ, а также экономические, экологические и социальные аспекты такого использования в Азербайджане будут основными темами обсуждений на заседаниях семинара. В работе семинара также большое внимание будет уделено проблемам применения современных энергосберегающих технологий.

Организаторы заинтересованы в активном участии представителей профильных структур и отдельных специалистов в работе семинара. В настоящее время с этой целью собирается полная информация о потенциальных участниках и выясняются их возможности участвовать на заседаниях семинара.

Лиц, желающих участвовать в качестве докладчиков или слушателей в работе семинара, просим отправлять подробную информацию о себе (фамилия, имя, отчество, образование, научное звание, ученая степень, представляемая организация, должность, желаемый статус участия в семинаре (слущатель или докладчик), подходящее время для проведения заседаний семинара, адрес электронной почты, номера рабочего и мобильного телефонов) на электронный адрес: azakov_s@hotmail.com