В БВШН прошел семинар на тему "Современные стандарты производственной безопасности"

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ C 28 по 30 июня в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошел трехдневный семинар на тему "Современные стандарты производственной безопасности", организованный БВШН совместно с компанией Schneider Electric для руководящего, технического состава и инженеров SOCAR. Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям БВШН.

В течение трех сессий семинара посвященные теме стандартов доклады были проведены для специалистов, относящихся к различным категориям и работающим в сфере автоматизации производственных процессов на предприятиях и организациях, метрологии, техники безопасности, защиты окружающей среды, стандартизации и проектировании в этих областях, а также в сфере проведения исследований.

На церемонии открытия ректор БВШН Эльмар Гасымов, приветствовав представителей Schneider Electric, сотрудников структурных подразделений и производственных предприятий SOCAR, рассказал об истории создания, достижениях и перспективных планах Высшей Школы. Ректор подчеркнул значимость обеспечения безопасности технологических процессов на предприятиях в современных условиях и при постоянном усовершенствовании стандартов, применяемых в этом направлении. По словам ректора БВШН, именно по этой причине в рабочем плане факультета непрерывного образования БВШН особое место отведено распространению современных знаний в области стандартов безопасности. Эльмар Гасымов пожелал успехов участникам семинара и экспертам Schneider Electric.

Заместитель вице-президента SOCAR по кадровым вопросам, вопросам режима и информационных технологий Асиф Сафаггатов подчеркнул важность вопросов безопасности и также пожелал успехов участникам семинара. Затем директор по маркетингу компании Schneider Electric Стив Эллиот выразил благодарность руководству БВШН за организацию семинара.

На первом заседании семинара, в рамках программ сессий "Руководство по безопасности процессов" и "Управление технологическими процессами" приглашенный из США эксперт Schneider Electric, специалист по вопросам услуг по безопасности доктор Фаршад Хенди провел лекции и дискуссии, посвященные современным стандартам для руководящего, технического состава и инженеров структурных подразделений и производственных предприятий SOCAR, включая ПО "Азерикимья", ООО “SOCAR-POLYMER”, института по научным исследованиям и проектам в области нефти и газа, нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева и Карбамидного завода.

В целом, в семинаре приняли участие более 50 участников, представляющие вышеназванные структуры. Внимание участников в разделе лидерства в производстве было привлечено к управлению и оценки рисков, лидерству, целенаправленности, ответственности, соблюдению законодательства и производственных стандартов, отбору сотрудников, компетенции и охране здоровья, привлечению трудовых ресурсов, сотрудничеству с партнерами. В связи с управлением технологическими процессами были освещены следующие темы: выявление опасных ситуаций, оценка рисков, документация, регистрация и управление знаниями, обучение и процедуры, связанные с эксплуатацией, контроль за процессом и эксплуатацией, эффективная передача процессов, управление функциональными связями, норма и стандарты, управление проектами и имеющими место изменениями, аудит, обеспечение, проверка и оперативные меры.

Вторая сессия семинара, проведенная 29 июня, была посвящена теме "Эксплуатация и технические услуги". Более 25 участников приняли участие в этой сессии. Здесь рассматривались такие темы, как подготовка к эксплуатации, подготовка к чрезвычайным ситуациям, проверка и технические услуги, контроль безопасности определенных установок, контроль за исполнением, разрешение на работу, управление рисками по различным видам деятельности, поставщики и подрядчики, выбор и управление, передача информации о происшествиях и проведение следствия в этой связи, эксплуатация и вопросы технического обслуживания.

На проведенной 30 июня третьей сессии обсуждались вопросы функциональной безопасности. Наряду с 20 специалистами 30 второкурсников и третьекурсников БВШН, обучающихся по специальности "Инженер по автоматизации процессов", приняли участие в работе сессии. В повестку дня сессии были включены следующие вопросы: управление навыками, связанными с эксплуатацией и техническими услугами, функциональная безопасность, тренинги, применяемые международные стандарты, проектирование функциональной безопасности, ее осуществление и управление.

Отметим, что в перспективном плане факультета непрерывного образования предусмотрено систематическое проведение подобных мероприятий, посвященных стандартам безопасности на производстве.