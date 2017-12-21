В БВШН прошел конкурс юных химиков

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В новом кампусе Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) прошел финальный этап конкурса юных химиков, проведенного Управлением образования г. Баку среди учеников общеобразовательных школ и Центров по развитию.

Как сообщили Report в БВШН, на нем присутствовали ректор Высшей школы Эльмар Гасымов, начальник управления Махаббат Велиева, руководители его подразделений и отделов.

Выступивший перед началом соревнования ректор вуза Эльмар Гасымов отметил важность подобных инициатив для развития творческого потенциала подрастающего поколения и пожелал успеха его участникам. Начальник управления образования г. Баку Махаббат Велиева выразила благодарность руководству БВШН за поддержку в проведении мероприятия и рассказала о конкурсе.

В ходе двухчасового финального этапа команды отвечали на 30 вопросов теста, где каждый правильный ответ оценивался в один балл, и решали задачи, верные решения которых приносили команде еще 5 баллов. Итоги конкурса будут объявлены позже.

Школьники также ознакомились с новым кампусом БВШН, созданными здесь условиями, в том числе учебными аудиториями и лабораториями.