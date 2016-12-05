В БВШН прошел информационный день в связи с программой Erasmus+

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) совместно с Национальным офисом программы Erasmus+ в Азербайджане впервые провела Информационный День для представителей высших учебных заведений страны.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью вуза, в мероприятии приняли участие ответственные сотрудники Министерства образования Азербайджанской Республики, Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), представительства British Council в Азербайджане, Миссии Европейского Союза (ЕС) и ряда других дипломатических миссий, аккредитованных в стране, а также руководители, преподаватели и представители молодежных студенческих организаций ведущих вузов Баку, Нахчыванской автономной республики, Сумгаита, Лянкярана и Мингячевира.

Открывая Информационный день по программе Erasmus+, ректор БВШН Эльмар Гасымов тепло приветствовал гостей и подчеркнул важность проводимого мероприятия для дальнейшего развития высшего образования в стране и расширения международного сотрудничества азербайджанских вузов с университетами и образовательными структурами стран Европейского Союза. Говоря о необходимости эффективно использовать возможности, которые предоставляют Erasmus+ и другие программы ЕС по поддержке образования, он отметил, что высшие учебные заведения Азербайджана с 1995 года принимают участие в этих программах, включая, например, проекты TACIS/Tempus. Он также сообщил о подписании в этому году договора между БВШН и Пирейским университетом прикладных наук (Греция) в рамках программы Erasmus+. Ректор Эльмар Гасымов пожелал гостям успехов и плодотворной работы.

Глава операционного отдела миссии Европейского Союза в Азербайджане Жерон Уилемс поблагодарил руководство БВШН за возможность провести Информационный день по программе Erasmus+ в Высшей школе и вкратце проинформировал собравшихся об основных принципах политики ЕС в области поддержки образования в Азербайджане. "Работая с Министерством образования и вузами республики, мы стремимся помочь им интегрироваться в европейскую образовательную систему. Мы также хотим помочь вам в успешной реализации реформ в сфере высшего и профессионального образования, в том числе посредством грантов и других инвестиций", – сказал он.

Участников Информационного дня также приветствовали эксперт по вопросам международного сотрудничества Министерства образования Азербайджана Парвин Гахраманова, заместитель вице-президента SOCAR Асиф Шафагатов, глава Национального офиса программы Erasmus+ в Азербайджане Парвиз Багиров, глава представительства «British Council» в Баку Элизабет Уайт, атташе по работе с университетами посольства Франции в Азербайджане Батист Миньо, сотрудник научно-технического отдела SOCAR Назим Велиев и специалист по международной помощи и сотрудничеству представительства ЕС Рза Зульфугарлы.

Затем участники Информационного дня заслушали доклады. Выступление ПарвизаБагирова было посвящено основным направлениям программы. Он также подробно рассказал о деятельности национального офиса Erasmus+, программе CBHE и проходящем третьем туре конкурса проектов в рамках этой программы, а затем ответил на вопросы. Проректор Азербайджанского университета языков Жаля Гарибова говорила о работе по реализации в Азербайджане проектов по грантам, предоставленных ЕС. Основной темой доклада заместителя Директора Академии региональных инновационных технологий, участницы группы ICT&FET NCP HORIZON 2020 в Азербайджане Халиды Меликовой были программа «Horizon 2020» и возможности программы для развития сотрудничества. О студенческой сети Erasmus рассказал глава офиса студенческой сети Erasmus в Азербайджане Эльмар Гулиев. Сотрудница национального офиса программы Erasmus+ Айгюн Рустамли рассказала о других образовательных программах Европейского Союза и путях участия в них вузов страны. Выступившая на мероприятии представитель Министерства образования Азербайджанской Республики Зохра Джафарова остановилась на роли министерства в реализации программы Erasmus+ в Азербайджане и отметила, что Министерство образования оказывает программе необходимую поддержку.

Состоялось обсуждение выступлений, в ходе которого докладчики также ответили на вопросы участников Информационного дня.