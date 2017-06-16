В БВШН с участием родителей прошел День открытых дверей

© BANM

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В открывшемся недавно новом кампусе Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) прошел День открытых дверей, в котором приняли участие более 50 учеников средних школ города и их родители. Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

День открытых дверей начался с экскурсии по кампусу. Школьники ознакомились с актовым залом на 600 мест, плавательным бассейном, двумя спортивными залами, аудиторией на 110 мест, кафе, учебными аудиториями, современными лабораториями, библиотекой, фитнес-центром, стадионом с искусственным покрытием, двумя теннисными кортами, площадками для волейбола, баскетбола и легкой атлетики, а также с Домом студента.

Затем в конференц-зале прошла встреча школьников и их родителей с заведующей отделом по работе со студентами БВШН Хабибой Гаджиевой, которая предоставила подробную информацию об истории создания и основных направлениях деятельности Высшей Школы. Гостям БВШН были показаны презентации и представлены аудио- и видеоматериалы. Х. Гаджиева рассказала о новом кампусе БВШН, сотрудничестве с ведущими зарубежными университетами и местными и транснациональными компаниями, в рамках которого для студентов вуза организуются семинары, учебные курсы и производственная практика. Завотделом по работе со студентами БВШН рассказала также старшеклассникам об учебе и жизни студентов Высшей школы, их общественной, научной и культурной деятельности, работе студенческих организаций и клубов. В заключение Х. Гаджиева ответила на многочисленные вопросы школьников, раздавала им буклеты вуза; были сделаны также фотографии на память.