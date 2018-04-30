В БВШН проходит конференция, посвященная 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева

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Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) 30 апреля состоялось открытие Общереспубликанской научно-технической студенческой конференции, посвященной 95-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в БВШН, в мероприятии принимают участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, заместитель вице-президента SOCAR по кадровым вопросам, нормативам и информационным технологиям Асиф Шафаггатов, представители руководства ряда высших учебных заведений страны, профессора и преподаватели БВШН, а также студенты университетов республики.

Открывая конференцию, ректор Эльмар Гасымов приветствовал всех гостей и участников ежегодной научно-технической студенческой конференции. Отметив, что в этом году конференция, которая проходит в БВШН уже в шестой раз, посвящена славной дате – 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева, он подчеркнул, что проведение мероприятия является данью уважения к памяти общенационального лидера Азербайджана. По словам ректора, главная цель конференции – повысить интерес студентов к научно-исследовательской работе, способствовать распространению технических знаний среди студенческой молодежи и наладить обмен опытом между студентами в научной сфере.

Выступая перед собравшимися, заместитель вице-президента SOCAR по кадровым вопросам, нормативам и информационным технологиям Асиф Шафаггатов рассказал о том внимании, которое проявляет к молодежи страны президент Азербайджана Ильхам Алиев, и отметил, что привлечение молодых специалистов к участию в развитии науки и техники в республике остается одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики.

В первый день было проведено пять пленарных заседаний. Затем конференция, которая продлится до 2 мая, продолжит свою работу в секциях: "Гейдар Алиев и экономическое развитие Азербайджана в 1969-2003 годы", "Химическая инженерия", "Физика и математика" и "Инженерия автоматизации процессов". На них будут заслушаны около 70 докладов, 35 из которых подготовлены студентами БВШН. В этом году в работе секций принимают участие студенты около 10 высших учебных заведений страны.

Лучшие доклады, отобранные членами жюри конференции, будут представлены на ее заключительной сессии. Их авторы будут награждены дипломами первой и второй степени, а также специальными призами от спонсоров мероприятия. Поддержку Бакинской высшей школе нефти в проведении конференции оказали SOCAR, SOCAR AQS, ABB, Avandsis Group, BP, Confidence Capital, Emerson, Halliburton, Schlumberger, Schneider Electric, Statoil,Total,TP Engineering и другие компании, с которыми БВШН связывает долгосрочное сотрудничество.